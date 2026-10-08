Homem morto em confronto com a Rotam em Apucarana é identificado

Sidnei José dos Santos, de 42 anos, morreu na noite de quarta-feira (7), após uma abordagem policial no Parque Bela Vista. Segundo a polícia, ele estava armado com um revólver calibre 38.

Foi identificado como Sidnei José dos Santos, de 42 anos, o homem que morreu durante um confronto com policiais das Rondas Ostensivas Táticas Móveis (Rotam), na noite de quarta-feira (7), em Apucarana, no norte do Paraná.

A ocorrência foi registrada na Rua Davi Preti, no Parque Bela Vista. De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando avistou Sidnei, que teria tentado fugir ao perceber a aproximação da viatura.

Durante a fuga, ele entrou de forma irregular em uma residência, chegando a arrombar uma barreira de madeira para acessar o imóvel. Os policiais solicitaram que os moradores deixassem a casa em segurança, e a equipe tática entrou no local para realizar as buscas.

O homem foi encontrado escondido no interior da residência, portando um revólver calibre 38 municiado. Conforme a versão apresentada pela polícia, ele recebeu ordem para largar a arma, mas não obedeceu. Diante da situação, os policiais efetuaram disparos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas constatou a morte do homem ainda no local.

Segundo o delegado Victor Hugo, da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, Sidnei tinha antecedentes criminais por delitos como roubo, furto e tráfico de drogas. Ele também havia deixado o sistema prisional recentemente.

Após o confronto, a área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O caso ocorreu durante uma ação da Rotam e as circunstâncias do confronto foram registradas para os procedimentos de investigação.

Com informações do TnOnline