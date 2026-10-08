Nesta sexta no Country Club de Jandaia do Sul

Motorista de ambulância é executado a tiros
O motorista de ambulância Paulo César da Silva, de 50 anos, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (8), no município de Floresta,...
Jandaia do Sul celebra marco histórico na cultura com assinatura de termos da PNAB
A cultura de Jandaia do Sul vivenciou um momento histórico nesta segunda-feira, 06 de outubro. Em ato solene, foram assinados os Termos de Execução...
Festa das crianças é transferida para o Parque de Exposições neste sábado
A mudança é em razão a previsão de chuva. Haverá transporte gratuíto. A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul promove neste sábado, 10 de outubro,...
Período para lances em leilão de 92 veículos oficiais do Estado está aberto
(AEN) A população já pode fazer lances no leilão de veículos oficiais do Governo do Estado. O período começou nesta segunda-feira (05) e vai...
Homem morto em confronto com a Rotam em Apucarana é identificado
Sidnei José dos Santos, de 42 anos, morreu na noite de quarta-feira (7), após uma abordagem policial no Parque Bela Vista. Segundo a polícia,...
Mais informações: Carteiro sofre queda de moto após cachorro escapar em Jandaia do Sul
A proprietária do cachorro informou à Polícia Militar que o animal escapou quando seu esposo chegou à residência. Ela relatou que tentou contê-lo, mas...