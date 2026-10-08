Mais informações: Carteiro sofre queda de moto após cachorro escapar em Jandaia do Sul

De acordo com informações da Polícia Militar, o trabalhador conduzia uma motocicleta Honda Bros, pertencente aos Correios, quando um cachorro escapou do quintal de uma residência e avançou contra o veículo.

Com a situação, o motociclista perdeu o equilíbrio e caiu na via. A motocicleta acabou atingindo a perna do trabalhador e também o animal.

O homem relatou dores no joelho esquerdo e apresentava escoriações no braço. A equipe da Defesa Civil (Brigada Comunitária) foi acionada, prestou atendimento no local e encaminhou a vítima ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para avaliação médica.

Após o atendimento, a motocicleta ficou sob a responsabilidade de outro funcionário dos Correios. As partes envolvidas foram orientadas pela equipe policial.