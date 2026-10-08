Mais informações: Carteiro sofre queda de moto após cachorro escapar em Jandaia do Sul

A proprietária do cachorro informou à Polícia Militar que o animal escapou quando seu esposo chegou à residência. Ela relatou que tentou contê-lo, mas não conseguiu evitar o ocorrido. O cão também sofreu ferimentos superficiais.
Um funcionário dos Correios sofreu uma queda de motocicleta na manhã de quarta-feira (7), na Rua Newton Marques da Silva, na região central de Jandaia do Sul. O acidente aconteceu por volta das 11h30, próximo ao Hotel Jandaia.
De acordo com informações da Polícia Militar, o trabalhador conduzia uma motocicleta Honda Bros, pertencente aos Correios, quando um cachorro escapou do quintal de uma residência e avançou contra o veículo.
Com a situação, o motociclista perdeu o equilíbrio e caiu na via. A motocicleta acabou atingindo a perna do trabalhador e também o animal.
O homem relatou dores no joelho esquerdo e apresentava escoriações no braço. A equipe da Defesa Civil (Brigada Comunitária) foi acionada, prestou atendimento no local e encaminhou a vítima ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para avaliação médica.
Após o atendimento, a motocicleta ficou sob a responsabilidade de outro funcionário dos Correios. As partes envolvidas foram orientadas pela equipe policial.