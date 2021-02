Prefeitura implanta canais oficiais para contato com a população

(ASSESSORIA) Agora temos canais oficiais de contato com a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul para a população jandaiense. Enviem ideias e sugestões para nossa Ouvidoria Municipal através dos seguintes canais:

.

EMAIL: ouvidoria@jandaiadosul.pr.gov.br

TELEFONE//WHATSAPP: (43) 9-8447-3284

MENSAGENS PRIVADAS NAS REDES SOCIAIS

.

As ideias e sugestões serão protocoladas e encaminhadas para o departamento certo. Além disso, a equipe da ouvidoria fará acompanhamento para dar retorno ao solicitante.