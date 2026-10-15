Prefeitura emite nota de pesar pela morte de servidor

Com profundo pesar, a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul lamenta o falecimento de Edevan Rodrigues de Souza, aos 41 anos, ocorrido nesta quarta-feira, 14 de outubro de 2026.

Servidor público do município de Rio Bom, Edevan estava cedido para atuar em Jandaia do Sul desde março de 2025, onde trabalhava como motorista de ambulância do Departamento Municipal de Saúde, contribuindo para o atendimento e o transporte de pacientes.

Ele deixa a esposa e dois filhos, de 22 e 15 anos.

O corpo está sendo velado na Capela Mortuária de Rio Bom, e o sepultamento está marcado para as 14h desta quinta-feira (15), no Cemitério Municipal.

Neste momento de dor, a Administração Municipal de Jandaia do Sul manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável.

Nossos mais sinceros sentimentos e condolências a todos os familiares e amigos.