Mãe com bebê e duas filhas de quatro e cinco anos é flagrada bebendo em bar

Uma ocorrência envolvendo três crianças em um bar no distrito de São José, em Jandaia do Sul, mobilizou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar na noite de quarta-feira (14).

De acordo com o registro policial, a equipe foi acionada pelo Conselho Tutelar após o recebimento de uma denúncia de que uma mulher, supostamente embriagada, estaria em um estabelecimento comercial acompanhada de três filhos menores de idade.

Durante as diligências, os policiais localizaram a mulher, de 21 anos, no Bar, na Rua Benedito José da Silva. Ela estava sentada à mesa com outras três pessoas, e os presentes consumiam bebidas alcoólicas. Conforme o boletim, os adultos apresentavam sinais aparentes de embriaguez.

No local, a mulher estava com o filho de cinco meses no colo. As outras duas filhas, de quatro e cinco anos, também estavam nas proximidades da mesa. A equipe constatou ainda que a mãe amamenta o bebê, embora estivesse consumindo bebida alcoólica naquela ocasião.

Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado para avaliar as condições de proteção e os cuidados necessários às crianças. As conselheiras tutelares compareceram ao estabelecimento e acompanharam os procedimentos.

Como medida imediata, as três crianças foram encaminhadas à residência da avó materna, para que ficassem sob os cuidados de um familiar. A mulher foi orientada a comparecer ao Conselho Tutelar para prestar esclarecimentos e permitir o acompanhamento da situação familiar pelo órgão.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar para conhecimento e adoção das providências cabíveis pelos órgãos competentes.