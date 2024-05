Prefeitura divulga PSS para vagas no setor de saúde

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul por meio do Departamento de Recursos Humanos – Departamento de Saúde publicaram nesta segunda-feira, 13 de maio o Edital n° 030/2024, que torna público aos interessados, o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação por tempo determinado, para atender as necessidades da saúde de forma especial.

As funções ofertadas e as vagas são as seguintes: 3 vagas Enfermeiro; 8 vagas Técnicos de Enfermagem; 3 vagas Agentes de Combate a Endemias; 3 vagas Motorista; 2 vagas Motorista de Ambulância; 3 vagas Operador de Máquinas e 19 vagas Auxiliar de Serviços Gerais, os requisitos mínimos, carga horária semanal e salários estão disponíveis no Edital n° 030/2024.

As inscrições poderão ser realizadas no setor de Protocolo da Prefeitura mediante preenchimento da ficha de inscrição anexo I do edital, com os respectivos documentos e relação de títulos acadêmicos e todas demais exigências no que tange tal edital.

As inscrições serão no período de 17 a 24 de maio de 2024, nos horários das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Todas as informações referentes a esse PSS estará disponível a partir de hoje, 14 de maio, no site da Prefeitura, ( www.Jandaiadosul.pr.gov.br/concursos).