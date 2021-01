Prefeitura decreta luto de três dias pelo falecimento da Sra. Leonor Marqueti Caldas

O prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior, decretou Luto Oficial devido ao falecimento da Dona Leonor do cartório.

Diz a nota: “Homenageamos a Sra. Leonor Marqueti Caldas que faleceu na data de ontem, 28 de janeiro, e decretamos 3 dias de luto. Irmã do primeiro prefeito de Jandaia do Sul – Lino Marqueti, Leonor foi vereadora de 1969 a 1973 e era proprietária do Cartório de Registro de Imóveis (1º ofício) da nossa cidade.

O Prefeito Lauro Junior, o vice-prefeito Fifa e os funcionários da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul se solidarizam com a dor de seus filhos Plácido Caldas Filho e Cleuse Marqueti Caldas e todos os familiares”.