Prefeitura de São Pedro do Ivaí inicia comemorações do Dia das Crianças com festival cultural

A administração municipal de São Pedro do Ivaí deu início na noite de sábado (08) às comemorações do Dia das Crianças. Um palco foi montando na Praça Padre José Rossi, para apresentação do Teatro Fantasminha Pluft e apresentações artísticas das escolas municipais e Escola de Dança Corpoarte.

A praça ficou lotada de crianças e famílias, sendo um momento de lazer e união da comunidade. As crianças ficaram encantadas com as apresentações e assistiram toda a sessão comendo pipoca e tomando refrigerante, que foram distribuídos gratuitamente.

A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri prestigiou e ficou emocionada com o momento inédito oferecido para a comunidade, agradecendo todos os envolvidos na organização, destacando que a união da equipe tem feito a diferença.

“Nos juntamos com as equipes da secretaria de Educação e departamento de Cultura, para definir a nossa Festa da Alegria, e ver este resultado de diversão, emoção e entretenimento, nos enche de orgulho e sensação de que estamos fazendo a diferença na vida e nas boas memórias dessas crianças. Fiquei aqui observando nossa comunidade curtindo o momento e estou muito emocionado”, descreveu a prefeita.

Vale destacar que o teatro foi ensaiado pelo diretor Márcio Gledson, de Mandaguari, mas os atores foram de São Pedro do Ivaí. “Ficou um teatro maravilhoso e muito bem representado. Parabéns ao diretor, mas, principalmente as nossas crianças que deram show em todas as apresentações. Todos os nossos artistas estão de parabéns”, frisou Regina.

A programação continua neste domingo (09), das 16h30 às 19h00 com a Festa no Parque. Foram montados brinquedos infláveis na praça da rodoviária e na praça Pedro Freire, no distrito de Marisa. As crianças poderão se divertir de forma gratuita.