Prefeitura de Jandaia inicia Campanha “Jandaia Limpa”

Neste mês de fevereiro, a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul está iniciando a Campanha Jandaia Limpa, que deve acontecer por etapas e tem por objetivo atuar e conscientizar a população para termos uma cidade sem lixo nas ruas. Com isso, além de termos uma cidade com mais qualidade de vida e espaços públicos mais limpos, também estaremos contribuindo para o combate de diversas doenças, como a dengue.

Ao longo do mês vigente, a prefeitura segue com as roçadas dos espaços públicos e fará a limpeza de terrenos nos bairros, passando para recolher entulho e descartes. Nos dias 04, 05 e 06 de fevereiro, a limpeza será feita nos bairros Residencial Araucária, Nossa Senhora de Fátima e Residencial Massa, Vila Rica, Jardim Vista Alegre, Santa Helena 1, 2 e 3, Vilar 1 e 2, Jardim Planalto e Jardim Brasil.

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul pede para que os moradores aproveitem para limpar seus terrenos e quintais, deixando entulhos e descartes organizados para recolhimento nos dias informados acima. Toda semana serão divulgados os novos bairros da limpeza de terrenos.

Além disso, foi retomada a visitação das casas pelo setor de Endemias para combate e prevenção da dengue. É importante que toda a população contribua evitando acúmulo de água parada e fazendo a checagem diária dos quintais. É fundamental que todos, prefeitura e população, atuem juntos por uma Jandaia Limpa.

Outros projetos, como coleta seletiva e destino correto do lixo, serão incorporados à Campanha Jandaia Limpa nos próximos meses. As ações acontecerão por etapas e devem seguir ao longo de todo o ano de 2021.