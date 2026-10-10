Em pouco mais de 1 hora PRF flagra mais de 40 veículos acima da velocidade em Mandaguari

Como parte das ações da Operação Padroeira do Brasil, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou a fiscalização em um dos trechos de grande fluxo e histórico de acidentes no interior do Paraná.

Durante comando de fiscalização realizado no km 212 da BR-376, no município de Mandaguari, policiais rodoviários federais operaram equipamento de medição de velocidade (radar portátil).

No local, onde a velocidade máxima regulamentar é de 110 km/h, foram registradas 44 imagens de veículos em excesso de velocidade em um intervalo de apenas 1 hora e 10 minutos (das 10h às 11h10).

Lembrando que o excesso de velocidade permanece entre as principais causas de acidentes graves e fatalidades nas rodovias federais, reduzindo o tempo de reação do condutor diante de imprevistos e aumentando a severidade dos impactos.

Orientações da PRF para uma viagem segura:

* Respeite os limites de velocidade: As placas de sinalização indicam o limite máximo seguro para as condições da via;

* Mantenha distância de segurança: Guarde uma distância mínima do veículo à frente para evitar colisões traseiras;

* Ultrapasse apenas em locais permitidos: Garanta visibilidade total do trecho antes de iniciar a manobra;

* Uso obrigatório do cinto de segurança: Válido para todos os ocupantes do veículo, inclusive no banco traseiro.

A Polícia Rodoviária Federal segue com o policiamento ostensivo focado na prevenção de acidentes e no combate às infrações de trânsito ao longo de todo o período festivo.

Em caso de emergência ou denúncia nas rodovias federais, ligue 191.