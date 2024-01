Prefeitura de Jandaia abre inscrições para Frente de Trabalho

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Assistência Social realiza chamamento público visando à inscrição de interessados para o Programa Frente de Trabalho Social.

O Programa tem como objetivo a geração de emprego e renda aos munícipes que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica e social.

A adesão dos beneficiários ao Programa Frente de Trabalho Social será de no prazo de 1 (um) ano, podendo ser prorrogável a critério da administração por igual período.

As vagas são destinadas para desempenhar as seguintes funções: limpeza, capina, bueiros, consertos diversos em praças e canteiros públicos, varrição, conservação de logradouros pavimentados, remoção de entulhos, dentre outros serviços e obras compatíveis.

As inscrições poderão ser feitas no Departamento de Assistência Social – CRAS na rua Presidente Kennedy 373 centro nos dias 29, 30, 31 de janeiro e 01 e 02 de fevereiro, das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:30 min.

No ato da inscrição o candidato deverá apresentar a carteira de trabalho, comprovando a situação de desemprego e comprovante ou declaração de residência no município de Jandaia do Sul, RG e CPF, Certidão de Casamento e Certidão de nascimento dos filhos se tiver.