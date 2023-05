Prefeito Lauro participa de encontro para entrega de plano de apoio e desenvolvimento do café

O prefeito Lauro participou, na tarde desta quinta-feira (11/05), da entrega do Plano Estadual de Apoio e Desenvolvimento do Café do Paraná aos municípios de Jandaia do Sul, Apucarana, Cambira, Mandaguari e Marialva.

A entrega foi realizada ao Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB, Norberto Anacleto Ortigara e à primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa, com o objetivo de promover o aumento da área cultivada, buscando também maior sustentabilidade e viabilizando a estrutura da produção do café.

O encontro foi na cidade de Mandaguari.