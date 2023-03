Prefeito Lauro Junior reúne com feirantes

O Prefeito Lauro Junior, o Vice Prefeito Fifa, o Presidente da Associação dos Feirantes Fabio Marafon e demais associados, o Diretor do Departamento de Fomento à agropecuária e meio ambiente Geraldo Semensato, o Diretor do Departamento Pessoal Fabiano Goularte, os Vereadores Tadeu Roco, Bruno Cavassani, Sergio de Lima, Adenilson e Ranzane estiveram reunidos na manhã desta quinta-feira, 02 de março, para tratar de diversos assuntos com os Produtores Rurais representantes da Associação dos Feirantes (AFEJAN) de Jandaia do Sul. Dentre os assuntos discutidos foi apresentado pela administração como está o andamento na fabricação das novas barracas que serão utilizadas pelos feirantes, com os recursos vindos do Governo do Estado através do Deputado Estadual Tiago Amaral e também com recursos livres do município. Na oportunidade o Prefeito apresentou também um projeto que está sendo elaborado desde 2022 para revitalização da Praça do Café e que tão logo esses recursos estejam disponíveis para execução trará grandes mudanças contemplando também espaço coberto para realização das feiras livres e diversas outras atividades.

O Prefeito Lauro Junior ouviu as demandas dos produtores e associados da AFEJAN falou nas melhorias que começou fazer em algumas estradas rurais dos incentivos que está dando para agricultura como no plantio de café entre outros e agradeceu a todos pela parceria.

Já o Presidente dos Feirantes Fabio Marafon, em nome de todos os feirantes, agradeceu o Prefeito, o Governo do Estado e também o Deputado Estadual Tiago Amaral pelo empenho na liberação de recursos para a construção das novas estruturas das barracas.