Prefeito Lauro Junior realiza reunião mensal com Diretores de Departamentos

Na manhã desta segunda-feira, 06 de março, após um momento de oração com os funcionários internos do Paço Municipal, o Prefeito Lauro Junior, o Vice Prefeito Fifa e também a Primeira Dama Stella reuniram com os Diretores de Departamentos do Município.

O objetivo da reunião foi alinhar as ações e os serviços que cada departamento tem realizado para que todos possam estar acompanhando e fazendo parte de todo o processo administrativo.

Na oportunidade o Prefeito falou ainda da entrega da reforma da UBS Massahiro Oga no AMPAC para o próximo sábado dia 18 de março e que neste dia será realizada um mutirão de Ações Itinerantes com os demais Departamentos da Prefeitura, com o objetivo de aproximar a Gestão com a comunidade conhecendo os desafios daquela localidade, será um Projeto Piloto que poderá ser estendido aos demais bairros ao longo do ano. O Prefeito pretende com essas ações estreitar ainda mais as relações do Poder Público Municipal com a comunidade, aumentando o diálogo com os munícipes. Ao longo dos próximos dias estaremos divulgando as ações que estarão a disposição de todos os moradores dos bairros que compreende o AMPAC.

Na sequência a Primeira Dama Stella Silva falou das comemorações do Dia Internacional da Mulher e da parceria com o Departamento de Assistência Social convidando as Mulheres para a Palestra que acontecerá no Auditório Municipal na Próxima quarta-feira, dia 08 de março às 19:00 horas.