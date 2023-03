Prefeito Lauro Junior esteve em Brasília em busca de mais segurança nas passagens de nível

O Prefeito Lauro Junior acompanhado de sua esposa Stella Silva e do Deputado Estadual Do Carmo, estiveram em uma reunião com o superintendente da Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Ismael Trinks.

Um debate foi realizado sobre a implantação de um programa de segurança nas quase 5000 passagens de nível por todo o Brasil e o superintendente assumiu o compromisso de finalizar um estudo no mês de abril de 2023 e trabalhar para que se possa ter a execução de projetos para a segurança da população.

“Estamos empenhados, desde de a primeira reunião em novembro do ano de 2020 no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para a busca de soluções para os problemas”, disse o Prefeito Lauro Junior.