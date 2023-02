Prefeito Lauro Junior é empossado presidente da AMUVI

Foi realizado neste sábado (4) a Reunião da Associação dos Municípios do Vale do Ivai (AMUVI) na Aprojan em Jandaia do Sul onde o Prefeito Lauro Junior foi empossado presidente e tem como vice-presidente o prefeito Emerson Toledo de Cambira.

O Prefeito da Cidade de Ivaiporã Carlos Gil que deixou a presidência

desejou boa sorte aos novos empossados e fez uma prestação de contas, com várias realizações em prol do Vale do Ivai.

“Eu assumo o comando desta associação assegurando que os problemas de cada cidade da região, passam a ser, a partir de agora, os meus problemas também. Vamos valorizar os pequenos municípios com equipes técnicas para facilitar as elaboração de projetos e criar ferramentas para ajudar os municípios com estas questões burocráticas. Vamos dar continuidade ao grande trabalho do prefeito Carlos Gil, e manter a AMUVI cada vez mais unida”, disse o prefeito Lauro Junior.

Lauro, o prefeito Carlos Gil, prefeito Toledo e o deputado federal Sérgio Souza, falam das perspectivas para o futuro da associação.

No evento de posse Deputado Federal Beto Preto, de Apucarana, e o Deputado Estadual Do Carmo, de Maringá, marcaram presença, e também fizeram discursos.

Presença ainda do coronel Hudson Leôncio Teixeira, novo Secretário de Segurança Pública do Estado, que estava acompanhado de várias autoridades de segurança da região; prefeito de Maringá, Ulisses de Jesus Maia; prefeita de Mandaguari, Ivonéia de Andrade e prefeito Junior Weller, de Jesuítas, que preside a AMP – Associação dos Municípios do Paraná. Entre os prefeitos da região, compareceram os chefes de executivo de 12 municípios: Dalton – Borrazópolis; Paulo Moisés – Califórnia; Moisés – Rio Bom; Junior Femac – Apucarana; Grola – Lunardelli; Carlos Gil – Ivaiporã; Moacir – Novo Itacolomi; Taborda – Rio Branco; Edmilson – Kaloré; Natal – Cruzmaltina.