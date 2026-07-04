Prefeito Ditão recebe Lúcio Tasso para entrega de Chromebooks e apresentação de investimentos em Jandaia do Sul

O prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, recebeu nesta sexta-feira (3) a visita de Lúcio Mauro Tasso, ex-subchefe da Casa Civil do Governo do Paraná, para a entrega de kits de Chromebooks e materiais esportivos destinados às escolas da rede municipal de ensino. Os equipamentos foram viabilizados por meio da articulação junto ao Governo do Estado e representam mais um investimento voltado ao fortalecimento da educação no município.
Durante a agenda, foi realizada a entrega de um kit de Chromebooks e um kit esportivo para cada escola municipal, contribuindo para a ampliação dos recursos tecnológicos utilizados em sala de aula e para o incentivo à prática esportiva entre os estudantes. Acompanharam a visita o vice-prefeito Inei Heckert, a diretora do Departamento Municipal de Educação, Claudia Hashimoto, diretores municipais, vereadores e demais autoridades.
O prefeito Ditão Pupio destacou a importância da parceria construída com o Governo do Estado e agradeceu o apoio recebido durante toda a gestão. “Jandaia do Sul tem avançado graças ao trabalho conjunto e ao diálogo permanente com o Governo do Paraná. O Lúcio sempre foi um grande parceiro do nosso município, auxiliando na articulação de importantes investimentos. Esses Chromebooks e os kits esportivos vão fortalecer ainda mais a qualidade da educação oferecida aos nossos alunos”, afirmou.
Além da entrega dos equipamentos, a comitiva visitou importantes obras e projetos em andamento no município, entre eles a construção do novo Pronto Atendimento Municipal (PAM), que está em fase inicial de execução. Também visitaram o Almoxarifado Municipal e acompanharam o funcionamento do Transporte Coletivo Gratuito, iniciativa implantada com recursos conquistados por meio de articulação junto à Casa Civil do Governo do Estado.
NOVA ESCOLA JOHN KENNEDY ESTÁ EM FASE FINAL DE PROJETO
Durante a visita, também foram discutidos novos investimentos para Jandaia do Sul. Entre os projetos em fase de tramitação está a construção da nova Escola Municipal John Kennedy, que se encontra em processo de elaboração e liberação junto ao Governo do Paraná, com expectativa de autorização ainda neste ano.
Lúcio Mauro Tasso ressaltou a satisfação em contribuir com o desenvolvimento do município onde nasceu. “Tenho um carinho muito especial por Jandaia do Sul e é uma honra poder colaborar para que novos investimentos cheguem à cidade. Todo esse trabalho é resultado da visão municipalista do governador Ratinho Junior e do empenho das equipes do Governo do Estado. Ainda há importantes projetos em andamento, e tenho certeza de que novos recursos serão liberados para continuar impulsionando o desenvolvimento do município e melhorando a qualidade de vida da população”, destacou.
…