Discussão por ciúmes termina em agressão com faca em Jandaia do Sul

Um caso de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar em Jandaia do Sul. A ocorrência foi registrada em uma residência localizada na Rua Pará.
De acordo com a PM, a vítima relatou ter sido agredida pelo convivente após uma discussão motivada por ciúmes. O homem teria se apoderado de uma faca e atingido o dedo anelar da mão direita da mulher, causando um ferimento.
Quando os policiais chegaram ao local, o suspeito estava dormindo e apresentava sinais visíveis de embriaguez. A equipe também constatou que a vítima aparentava ter ingerido bebida alcoólica.
A mulher recebeu atendimento médico no PAM de Jandaia do Sul. Em seguida, ela e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi apresentado para as providências cabíveis.
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