Motocicleta é furtada de garagem de residência em Jandaia do Sul

Uma motocicleta foi furtada durante a madrugada desta sexta-feira (3), no bairro Santa Helena, em Jandaia do Sul. O crime aconteceu em uma residência localizada na Rua Roraima.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 6h46 para atender a ocorrência de furto qualificado. No local, a vítima, um jovem de 23 anos, relatou que havia deixado sua motocicleta, uma Honda CG 125 Titan, estacionada na garagem da residência, com a chave na ignição.
Ao acordar pela manhã, o proprietário percebeu que o veículo havia sido levado. Imagens do sistema de monitoramento da residência registraram a ação do criminoso. Nas gravações, é possível ver um homem usando blusa preta com capuz cinza e calça preta pulando o muro do imóvel. Em seguida, ele destrava o portão eletrônico e retira a motocicleta da garagem, fugindo em direção desconhecida.
A Polícia Militar confeccionou o boletim de ocorrência e encaminhou as imagens das câmeras de segurança à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso e pela tentativa de identificar o autor do furto.
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