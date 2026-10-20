Polícia registra casos de violência doméstica, furtos e acidente com fuga em Apucarana

A Polícia Militar registrou diversas ocorrências em Apucarana, entre segunda-feira (19) e a madrugada desta terça-feira (20). Entre os atendimentos estão casos de violência doméstica, ameaças contra mulheres, furto de motocicletas, acidente de trânsito com fuga do motorista e suspeita de embriaguez ao volante.

Mulher relata agressões e ameaças do ex-companheiro

Uma mulher de 20 anos relatou ter sido ameaçada de morte pelo ex-companheiro, de 22 anos, na Rua São Mateus, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti. Segundo a Polícia Militar, após o término do relacionamento, o homem teria ido até a residência da mãe da vítima, onde ela estava, e ameaçado matá-la e atear fogo no imóvel.

Ao saber que a mulher pretendia representar criminalmente contra ele, o suspeito teria resistido à abordagem policial, agredido os policiais com chutes e empurrões e fugido em direção a uma área de mata nos fundos do Residencial Araucária.

Equipes realizaram buscas, mas o homem não foi localizado até o encerramento da ocorrência.

Mulher é agredida com faca e encaminhada ao hospital

Na madrugada desta terça-feira (20), uma mulher de 21 anos procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos provocados por arma branca.

Conforme o relato registrado pela Polícia Militar, a vítima mantinha um relacionamento com um adolescente de 17 anos e afirmou que já havia sido agredida anteriormente, mas nunca tinha denunciado os episódios.

O caso mais recente teria ocorrido por volta das 21h de segunda-feira (19), quando o rapaz a agrediu fisicamente e, posteriormente, utilizou uma faca para feri-la na perna esquerda, causando um corte profundo e intenso sangramento.

A vítima foi levada à UPA e, devido à gravidade do ferimento, encaminhada ao Hospital da Providência para atendimento especializado em ortopedia.

A equipe policial foi até a residência para localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil e à Delegacia da Mulher para as providências cabíveis.

Mulher relata descumprimento de medida protetiva

Na Vila Santa Lorena, uma mulher de 28 anos acionou a Polícia Militar após relatar que seu ex-namorado, de 38 anos, estaria passando repetidamente nas proximidades de sua residência, utilizando um Citroën Picasso prata.

Segundo a vítima, o relacionamento havia terminado há aproximadamente um mês, mas o homem não aceitava a separação. Ela informou possuir uma medida protetiva de urgência contra ele e afirmou que a situação vinha provocando medo e preocupação com sua segurança.

A equipe realizou buscas nas imediações, porém não conseguiu localizar o suspeito. O caso foi registrado e encaminhado para as providências legais.

Motocicletas são furtadas no Centro

Duas ocorrências de furto de motocicletas foram registradas na região central de Apucarana na tarde de segunda-feira (19).

Na Rua Doutor Nagib Daher, uma mulher de 39 anos relatou que estacionou sua Honda Biz vermelha por volta das 15h. Ao retornar, aproximadamente às 17h30, percebeu que o veículo havia sido furtado.

Já na Avenida Curitiba, um homem de 32 anos informou que deixou sua motocicleta estacionada nas proximidades de um shopping center por volta das 16h30. Cerca de meia hora depois, constatou o desaparecimento do veículo.

A Polícia Militar realizou buscas nas imediações do segundo furto, mas não encontrou a motocicleta naquele momento.

Honda Biz é recuperada

Ainda na noite de segunda-feira, a Polícia Militar localizou uma Honda Biz 125 vermelha nas proximidades da sede dos escoteiros, na Rua Nações Unidas, na Vila Country Club.

A equipe foi acionada após uma informação de que um homem estaria empurrando uma motocicleta na região. Durante a verificação, os policiais constataram que o veículo era o mesmo furtado durante a tarde na Rua Doutor Nagib Daher.

A motocicleta foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos necessários.

Motociclista fica ferida após colisão com carro que fugiu

Uma mulher que conduzia uma motocicleta ficou ferida após uma colisão frontal com um automóvel na Rua Luciano Castro Mathias, no Jardim Gramados.

O acidente foi registrado no fim da tarde de segunda-feira (19). Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro envolvido deixou o local sem prestar socorro à motociclista.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima à UPA. O acidente foi registrado para as providências cabíveis.

Motorista com sinais de embriaguez é preso após abordagem

Um homem de 44 anos foi preso na noite de segunda-feira após ser abordado pela Polícia Militar na região da Praça Rui Barbosa, no Centro.

Os policiais encontraram um Fiat Palio preto parado na Rua São Mateus, obstruindo uma das faixas de rolamento. O veículo estava sem ocupantes, mas o homem se apresentou como condutor e, segundo a equipe, apresentava sinais de embriaguez, como fala arrastada, olhos avermelhados e odor etílico.

Ele recusou-se a realizar o teste do bafômetro. Diante dos sinais observados, os policiais deram voz de prisão ao homem.

Conforme o boletim, ele passou a ofender e ameaçar a equipe e resistiu à contenção, sendo necessário o uso de força física e de spray de pimenta. Posteriormente, foi encaminhado à UPA para atendimento médico e, na sequência, conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Loja é arrombada e cerca de R$ 300 são furtados

Na madrugada desta terça-feira (20), um estabelecimento comercial na Rua Ponta Grossa, no Centro, foi alvo de furto.

A Polícia Militar foi acionada após o disparo do alarme e a constatação de danos na porta de vidro da loja. No interior, os policiais encontraram o caixa aberto.

O proprietário informou que aproximadamente R$ 300 em dinheiro haviam sido levados. O estabelecimento possui câmeras de monitoramento, mas, segundo o responsável, apenas o gerente tem acesso às imagens.

O caso foi registrado para investigação.

Outras ocorrências

Além dos casos de maior destaque, a Polícia Militar atendeu outras situações na cidade:

Violência doméstica na Vila Regina: uma mulher relatou agressões do convivente, de 34 anos, incluindo um chute na perna e uma lesão no dedo. Ela também informou que o homem, contra quem possui medida protetiva, teria entrado em sua casa pela janela e exigido dinheiro. O caso foi registrado na manhã de segunda-feira.

Suspeita de cova no Parque Industrial Zona Norte IV: uma denúncia sobre forte odor vindo de um possível túmulo levou equipes policiais e do Corpo de Bombeiros ao local. Após escavação, foi encontrada a carcaça de um cão de grande porte.

Denúncia de abandono de incapaz: policiais averiguaram uma denúncia de que crianças estariam ficando sozinhas em uma residência no Núcleo Habitacional Afonso Souza Camargo. Após diligências e contato com os moradores, a situação de abandono não foi constatada.

Danos em imóvel alugado: uma proprietária relatou avarias na residência após a saída de uma inquilina que, segundo ela, estava com três meses de aluguel em atraso. O caso foi registrado e a solicitante recebeu orientações.

Desentendimento familiar: na Rua Franko, uma mulher de 70 anos relatou uma discussão com o convivente, de 61 anos, que estaria embriagado. Ela afirmou não ter sofrido agressões.

Atendimento na UPA: a Polícia Militar prestou apoio à equipe de enfermagem em uma ocorrência envolvendo um homem em estado de surto. Ele já havia sido medicado e sedado quando os policiais chegaram.

As ocorrências foram registradas pela Polícia Militar e, conforme cada caso, encaminhadas para as providências cabíveis.