Amanda Estevão é coroada Miss Internacional Mercosul 2026/2027, participa de filme sobre sua história e recebe convite para trabalhar no Japão

A trajetória de Amanda Estevão, representante de Jandaia do Sul, acaba de ganhar um novo e importante capítulo. No dia 18 de outubro, ela foi coroada Miss Internacional Mercosul 2026/2027, durante um evento promovido pela VIP Fest Model, realizado no Cine Teatro Fênix, em Apucarana.

O título internacional é voltado à representatividade dos países que integram o Mercosul, bloco de integração regional da América do Sul. A conquista simboliza a oportunidade de valorizar a beleza, a cultura, a diversidade e a união entre os povos, ampliando a representatividade de Amanda para além das fronteiras de sua cidade e de seu estado.

A conquista é resultado de uma trajetória marcada por dedicação, determinação e amor pelo universo dos concursos de beleza. Amanda iniciou sua caminhada em 2022, quando conquistou o título de Miss Jandaia do Sul Globo. Em 2023, ampliou suas experiências ao conquistar os títulos de Garota MSC Sanshow e Miss Simpatia. Em 2024, alcançou novos marcos ao receber os títulos de Miss Paraná e Miss Brazil Model Elegância.

Agora, com a faixa de Miss Internacional Mercosul 2026/2027, Amanda inicia uma nova etapa de sua história, levando consigo o orgulho de representar Jandaia do Sul em uma conquista de dimensão internacional.

Além da coroação, Amanda recebeu um convite para trabalhar como modelo no Japão, uma oportunidade que poderá abrir novos caminhos para sua carreira e ampliar seus horizontes no universo da moda internacional.

Outro momento marcante foi sua participação no curta-metragem “Coroada pelo Sonho”, uma produção que conta sua própria história, retratando sua caminhada, seus desafios e os sonhos que a conduziram ao mundo dos concursos de beleza. O filme tem direção de Jorge Vamdaime e Renata Fonseca, da Moonlight Filmes, e representa uma oportunidade de compartilhar sua trajetória com o público por meio do audiovisual.

A programação aconteceu ao longo de três dias, reunindo candidatas de diversas regiões do Paraná. O evento proporcionou momentos de preparação, apresentações, troca de experiências e encontros entre meninas com diferentes histórias, talentos e sonhos.

Para Amanda, a experiência foi ainda mais especial por reunir tantas oportunidades em um único momento: a conquista de um título internacional, a participação em uma produção cinematográfica inspirada em sua vida e o convite para uma possível carreira profissional no Japão.

Ao celebrar essa nova fase, Amanda faz questão de agradecer à VIP Fest Model, responsável por proporcionar essa experiência.

“Sou imensamente grata à VIP Fest Model por acreditar no meu potencial e me proporcionar momentos tão especiais. Foram três dias de muita emoção, aprendizado e realização. Conquistar o título de Miss Internacional Mercosul 2026/2027, participar do curta-metragem ‘Coroada pelo Sonho’, que conta a minha história, e receber um convite para trabalhar como modelo no Japão são experiências que levarei para sempre comigo. Agradeço de coração por todo o protagonismo, pelas oportunidades e por fazer parte de um momento tão importante da minha vida. Continuarei levando o nome de Jandaia do Sul com muito orgulho e acreditando que nunca devemos desistir dos nossos sonhos”, destaca Amanda.

Com a nova coroa, sua participação no cinema e novas possibilidades profissionais no horizonte, Amanda Estevão inicia um novo capítulo de sua trajetória. Sua história reforça que, por trás de cada conquista, existe uma caminhada de dedicação, coragem e persistência — e que um sonho pode se transformar em uma história capaz de inspirar outras pessoas.