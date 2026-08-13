Prefeito de Jandaia do Sul participa de visita técnica à Rota dos Destilados

O prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, participou nesta quinta-feira (13) de uma visita técnica à Rota dos Destilados, iniciativa voltada ao fortalecimento do turismo e ao desenvolvimento regional no Vale do Ivaí.

A programação foi organizada pela ADEVITUR – Agência de Desenvolvimento Turístico do Vale do Ivaí, em parceria com a Instância de Governança Regional (IGR) Vale do Ivaí. A agenda marcou uma nova etapa para o turismo regional, com a entrada de um roteiro integrado do Vale do Ivaí em processo estruturado de comercialização.

Durante a visita, foram apresentados empreendimentos e experiências que integram a rota, entre eles a Estância Moretti e a Cachaça Companheira, em Jandaia do Sul, além do Engenho do Lajeado, em Arapuã. A programação também contou com a participação de representantes do Ody Park e da Rota do Café Paraná.

Para o prefeito Ditão Pupio, a iniciativa representa uma oportunidade de fortalecer o turismo e valorizar os empreendimentos locais.

“Jandaia do Sul tem muito potencial, e iniciativas como essa ajudam a divulgar nossas propriedades, nossos produtos e nossas experiências. Estamos trabalhando para fortalecer o turismo e gerar novas oportunidades de desenvolvimento e renda para o município e para toda a região”, destacou o prefeito.

A Rota dos Destilados busca integrar os municípios e empreendimentos do Vale do Ivaí, ampliando a oferta de experiências turísticas e atraindo visitantes para a região.