Nesta sexta no Country Club

Motociclista de 23 anos morre em acidente entre Apucarana e Arapongas
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu, na noite de quarta-feira (12), um grave sinistro de trânsito no km 196 da BR-369, em Arapongas/PR. A...
Homem ameaça incendiar residência durante discussão e acaba preso em Marumbi
Uma mulher de 28 anos denunciou ter sido vítima de violência doméstica e ameaças na manhã desta quarta-feira (12), em uma residência localizada na...
Aniversariando Dirce Oliveira Silva
Dirce Oliveira Silva faz 82 anos nesta quinta-feira (13/08). Familiares enviam parabéns.
Encontro de carros e motos acontece neste domingo em Jandaia do Sul
Jandaia do Sul vai realizar neste domingo (16) o Encontro de Carros e Motos, dentro da programação do Festival Nós da Cultura. O evento será...
Como Empreendedores Podem Transformar IA em Receita
A Inteligência Artificial (IA) tornou-se uma das tecnologias mais promissoras da atualidade, mas seu verdadeiro potencial não está apenas na automação de tarefas ou...
Jandaia do Sul estreia Carreta da Inovação com cursos gratuitos em parceria com o...
A Prefeitura de Jandaia do Sul realizou, na tarde desta terça-feira (11), a abertura oficial dos Cursos Gratuitos de Qualificação Profissional. A iniciativa busca...