Encontro de carros e motos acontece neste domingo em Jandaia do Sul

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Jandaia do Sul vai realizar neste domingo (16) o Encontro de Carros e Motos, dentro da programação do Festival Nós da Cultura.
O evento será das 9h às 18h, na Praça do Café, reunindo carros e motos antigos, clássicos e personalizados, além de colecionadores e admiradores. Durante a tarde, haverá show ao vivo para animar o público. Haverá também premiação para os destaques do encontro.
A iniciativa é promovida pela Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Cultura, com o apoio da Câmara de Vereadores.
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