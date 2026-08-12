Encontro de carros e motos acontece neste domingo em Jandaia do Sul
Jandaia do Sul vai realizar neste domingo (16) o Encontro de Carros e Motos, dentro da programação do Festival Nós da Cultura. O evento será...
Como Empreendedores Podem Transformar IA em Receita
A Inteligência Artificial (IA) tornou-se uma das tecnologias mais promissoras da atualidade, mas seu verdadeiro potencial não está apenas na automação de tarefas ou...
Jandaia do Sul estreia Carreta da Inovação com cursos gratuitos em parceria com o...
A Prefeitura de Jandaia do Sul realizou, na tarde desta terça-feira (11), a abertura oficial dos Cursos Gratuitos de Qualificação Profissional. A iniciativa busca...
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Neste sábado, dia 15/08, a partir das 21h, a Country Beer Marumbi vai tremer com o melhor do sertanejo ao vivo! Atrações: João Lucas &...
Ladrões furtam padrão de energia e cerca de 100 metros de fios em chácara...
Uma chácara localizada na área rural de Cambira foi alvo de furto de equipamentos e fiação elétrica entre a noite de segunda-feira (10) e...
Mulher é encaminhada ao hospital após causar transtornos na rodoviária de Jandaia do Sul
Uma mulher foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima após apresentar comportamento alterado e causar transtornos nas dependências da rodoviária de Jandaia do...
Homem morre após manter casal de idosos refém por mais de 12 horas em...
Um homem de 44 anos morreu após manter um casal de idosos refém por mais de 12 horas dentro de um apartamento em um...