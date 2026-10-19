Polícia registra ocorrências de agressão, ameaça e denúncias em Cambira

A Polícia Militar registrou diferentes ocorrências em Cambira no domingo (18), envolvendo uma agressão com pedra, ameaça de incêndio a uma residência e atendimentos a denúncias que não tiveram os fatos confirmados pelas equipes policiais.

Idoso é atingido por pedra durante discussão

A primeira ocorrência foi registrada às 8h18, na Rua Guanabara, na região central de Cambira. Um homem de 59 anos procurou o destacamento da Polícia Militar e relatou que caminhava pela via pública com seu animal de estimação quando foi surpreendido por outro homem, que começou a filmá-lo com um celular.

Ao questionar o motivo da gravação, os dois iniciaram uma discussão verbal, que evoluiu para agressão física. Segundo o relato, o outro envolvido arremessou uma pedra contra a vítima, atingindo a região abdominal, do lado esquerdo.

O homem foi encaminhado ao posto de saúde do município, onde recebeu atendimento médico. A Polícia Militar realizou buscas nas imediações para localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado.

Mulher grávida relata ameaça de incêndio

Outra ocorrência foi registrada às 12h54, na Rua Rio Grande do Sul, também na região central. Uma mulher procurou a Polícia Militar e relatou que estava almoçando quando o cunhado pulou o muro de sua residência e passou a verificar os cômodos, como se estivesse procurando alguém.

Conforme o boletim, o homem teria ameaçado atear fogo na casa caso ela acobertasse a própria irmã.

A mulher informou estar grávida de sete meses, em uma gestação de alto risco, e afirmou temer pela própria integridade física. A equipe policial realizou buscas para localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. A vítima recebeu orientações sobre os procedimentos cabíveis.

Polícia verifica denúncias em outros dois atendimentos

Ainda no domingo, às 11h58, a Polícia Militar foi acionada para verificar uma denúncia de vias de fato, na qual uma menor estaria pedindo socorro e um carro realizaria manobras perigosas na Avenida Itália, no Centro.

Os policiais foram até o endereço indicado e fizeram buscas pela região, mas não encontraram nenhuma situação irregular. Moradores próximos também informaram que não haviam presenciado os fatos.

Já às 20h49, uma equipe foi acionada para atender a uma denúncia de briga em uma lanchonete na Avenida Brasil. A informação inicial apontava que um homem estaria envolvido na confusão e que ocupantes de uma caminhonete branca teriam deixado uma arma de fogo no estabelecimento.

No local, nenhum solicitante ou vítima se apresentou. Os seguranças do estabelecimento também não confirmaram a ocorrência de agressão nem a presença de uma arma. Eles relataram apenas que um Volkswagen Golf branco passou pelo local e que um dos ocupantes arremessou uma lata de cerveja no chão.

A equipe realizou patrulhamento nas imediações, mas não localizou os veículos suspeitos. O boletim foi confeccionado para registro da ocorrência.

As situações foram registradas pela Polícia Militar, que adotou os procedimentos cabíveis em cada atendimento.