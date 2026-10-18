Motociclista é abordado após ultrapassagem irregular na área central de Jandaia do Sul

Uma motocicleta foi abordada pela Polícia Militar na noite de sábado (17), após o condutor realizar uma ultrapassagem irregular na região central de Jandaia do Sul.
De acordo com o relatório policial, a equipe realizava patrulhamento pela área central quando avistou dois homens em uma motocicleta. O condutor trafegava pela Avenida Getúlio Vargas e realizou uma ultrapassagem no cruzamento com a Rua Senador Souza Naves.
Diante da infração, os policiais iniciaram um acompanhamento tático. A motocicleta seguiu pela Rua dos Patriotas, onde foi alcançada e abordada após o condutor acatar os sinais sonoros e luminosos emitidos pela equipe.
Os ocupantes foram identificados como dois homens, ambos de 24 anos. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Conforme a Polícia Militar, também não foram constatadas pendências administrativas na consulta aos sistemas informatizados.
A equipe lavrou as notificações de trânsito pertinentes, orientou os envolvidos e os liberou no local.
Atenção no trânsito
Assim como os demais veículos, as motocicletas devem respeitar as regras de ultrapassagem previstas na legislação de trânsito. A manobra deve ser realizada somente em locais permitidos e com segurança, respeitando a sinalização e as condições da via. Em Jandaia do Sul é muito comum motociclistas ultrapasarem pela direita ou pela esquerda com faixa contínua.