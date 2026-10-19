Polícia apreende motocicletas em duas ocorrências de trânsito em São Pedro do Ivaí

Uma delas era conduzida por menor e tinha débitos desde 2012.

A Polícia Militar registrou duas ocorrências de trânsito em São Pedro do Ivaí no domingo (18), envolvendo motociclistas que circulavam com irregularidades. Em uma das situações, o condutor era um adolescente de 16 anos. Na outra, um homem de 19 anos tentou fugir de uma abordagem policial.

Motocicleta com débitos desde 2012 é apreendida

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 11h57, na Rua Abílio Chaves, na região central de São Pedro do Ivaí.

Durante patrulhamento, a equipe policial avistou uma motocicleta cujo condutor tentou parar repentinamente ao perceber a aproximação da viatura. Os policiais realizaram a abordagem e identificaram o motociclista, de 16 anos.

Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado. No entanto, ao verificar a motocicleta, uma Sundown Max 125, de cor preta, a equipe constatou débitos administrativos desde 2012. Também foi identificada uma divergência entre a identificação do motor e o modelo de motocicleta ao qual ele correspondia.

Diante das irregularidades, foram emitidas as notificações de trânsito, e a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran). O adolescente recebeu orientações e foi liberado no local.

Motociclista foge de abordagem e é detido

A segunda ocorrência foi registrada por volta das 17h30, na região central da cidade, e envolveu um homem de 19 anos que conduzia uma Honda CG Titan vermelha.

Segundo a Polícia Militar, o motociclista passou próximo a uma viatura realizando a manobra conhecida como “cortar giro”. A equipe iniciou diligências e localizou novamente o veículo, emitindo sinais sonoros e luminosos para realizar a abordagem.

O condutor, porém, desobedeceu à ordem de parada e fugiu por diversas vias, cometendo infrações de trânsito, como forçar ultrapassagens, avançar vias preferenciais e colocar em risco pedestres e outros motoristas.

Durante o acompanhamento policial, o motociclista transitou sobre o canteiro central da Avenida Paraná. A fuga terminou após a motocicleta apresentar uma falha mecânica. Mesmo assim, segundo o registro, o homem ainda tentou fugir a pé, mas foi contido pelos policiais.

Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. A equipe constatou que o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, a motocicleta apresentava débitos administrativos e estava com o licenciamento vencido desde 2014.

O homem foi encaminhado ao Destacamento da Polícia Militar para a elaboração de um Termo Circunstanciado. A motocicleta foi notificada, apreendida e levada ao pátio do Detran. Após os procedimentos, ele foi liberado.

As duas ocorrências foram registradas pela Polícia Militar e envolveram irregularidades relacionadas à documentação e às condições de circulação dos veículos.