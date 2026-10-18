Motorista caminha sobre a pista seminu após colidir de frente com carreta

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta foi registrado por volta das 11h50 deste sábado (18), no km 190 da BR-376, em Marialva. Apesar da colisão frontal, não houve registro de vítimas.

De acordo com informações levantadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro, um homem de 46 anos, teria apresentado sintomas de um surto psicótico e invadido a pista contrária, colidindo frontalmente com a carreta.

Após a batida, o homem saiu do veículo e passou a caminhar pela pista, seminu, conforme o relato da ocorrência.

Equipes de socorro foram acionadas e encaminharam o homem para atendimento hospitalar.

A PRF esteve no local para atender a ocorrência.