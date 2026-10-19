Morre o cantor Benito di Paula

Cantor, compositor e pianista morreu neste domingo (18), em São Paulo, após lutar contra um câncer de próstata.

O cantor, compositor e pianista Benito di Paula morreu aos 84 anos, neste domingo (18 de outubro de 2026), em São Paulo. Um dos nomes marcantes da música popular brasileira (MPB), o artista estava internado no Hospital 9 de Julho e tratava um câncer de próstata havia cerca de um ano. A morte foi confirmada pela assessoria do músico.

Nascido Uday Vellozo, em 28 de novembro de 1941, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Benito conquistou o público principalmente nas décadas de 1970 e 1980, com um estilo musical próprio, que misturava o samba a elementos românticos, acompanhado de seu piano e de uma interpretação marcante.

Entre os maiores sucessos de sua carreira estão “Retalhos de Cetim”, “Charlie Brown”, “Mulher Brasileira”, “Se Não For Amor” e “Tudo Está no Seu Lugar”. Suas canções atravessaram gerações e consolidaram seu nome entre os artistas populares mais reconhecidos do país.

Com mais de cinco décadas de trajetória artística, Benito permaneceu ligado à música ao longo da vida. Em 2025, recebeu uma homenagem da escola de samba Águia de Ouro, no Carnaval de São Paulo, que destacou sua contribuição para a cultura musical brasileira.

Velório será aberto ao público

O velório do artista está previsto para terça-feira (20), das 9h às 15h, no Theatro Municipal de São Paulo, com acesso aberto ao público. O sepultamento será realizado às 17h, no Cemitério do Morumby, em cerimônia restrita aos familiares.