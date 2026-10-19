Motocicleta com irregularidades é apreendida durante abordagem em Bom Sucesso

Uma motocicleta Honda CG 125 foi apreendida pela Polícia Militar na tarde de domingo (18), durante uma abordagem na Rua Nahur Vanzella, na região central de Bom Sucesso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial realizava patrulhamento por volta das 16h49 quando avistou a motocicleta. Ao perceber a presença da viatura, o condutor, de 23 anos, teria feito uma conversão repentina à direita.

Os policiais realizaram a abordagem cerca de 200 metros à frente. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o motociclista.

No entanto, ao consultar a documentação do veículo, a equipe constatou a existência de pendências administrativas. Além disso, o escapamento estava em desacordo com as normas de trânsito.

Diante das irregularidades, foram emitidas as notificações cabíveis, e a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran. O condutor recebeu orientações e foi liberado no local, sem ferimentos.