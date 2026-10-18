Mulher relata agressão e ameaças do ex-marido em Jandaia do Sul

Uma ocorrência de violência doméstica foi registrada pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (18), em Jandaia do Sul. Uma mulher relatou ter sido agredida fisicamente e ameaçada pelo ex-marido.
De acordo com as informações do boletim policial, a equipe foi acionada pela Central de Operações por volta das 0h55 para atender à ocorrência na região da Uva do Canutam.
A vítima contou aos policiais que o ex-marido, além de agredi-la fisicamente, fez ameaças para tentar impedir que ela acionasse a Polícia Militar. Segundo o relato, o homem afirmou que, caso a polícia fosse chamada, deixaria uma carta dizendo que havia tirado a própria vida.
Após colher as informações, a equipe realizou patrulhamento nas imediações na tentativa de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado.
A mulher recebeu orientações sobre os procedimentos legais cabíveis. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.