Mulher relata agressão e ameaças do ex-marido em Jandaia do Sul

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Uma ocorrência de violência doméstica foi registrada pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (18), em Jandaia do Sul. Uma mulher relatou ter sido agredida fisicamente e ameaçada pelo ex-marido.

De acordo com as informações do boletim policial, a equipe foi acionada pela Central de Operações por volta das 0h55 para atender à ocorrência na região da Uva do Canutam.

A vítima contou aos policiais que o ex-marido, além de agredi-la fisicamente, fez ameaças para tentar impedir que ela acionasse a Polícia Militar. Segundo o relato, o homem afirmou que, caso a polícia fosse chamada, deixaria uma carta dizendo que havia tirado a própria vida.

Após colher as informações, a equipe realizou patrulhamento nas imediações na tentativa de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado.

A mulher recebeu orientações sobre os procedimentos legais cabíveis. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.

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