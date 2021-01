Polícia Militar prende homem após furto de notebook no centro de Jandaia

Na manhã desta quinta-feira (21), a equipe policial foi acionada para dar atendimento em um furto que acabara de acontecer no centro da cidade, na Rua Clementino Puppi.

Segundo o Tenente Thiago, no local, a equipe conseguiu imagens do autor e sua descrição. Foi relatado que foi levado um notebook, de cor prata, da marca Acer, que estava em cima da mesa da empresa Oralcred, então as equipes saíram em patrulhamento com a finalidade de localizar o suspeito.

Na Rua José Maria de Paula foi avistada uma pessoa com as características, sendo dada voz de abordagem e localizada na mochila que se encontrava nas costas do abordado o notebook furtado.

O indivíduo confessou o furto, mas se identificou com nome falso. Informou dados divergentes do que consta no cadastro como data de nascimento, nome do pai, nome da mãe e a equipe desconfiou que o mesmo estava cometendo o crime de falsa identidade, sendo apurado seu verdadeiro nome.

O homem de 32 anos recebeu voz de prisão pelos crimes de furto e falsa identidade.