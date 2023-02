Polícia Militar localiza cinco pés de maconha no Distrito São José em Jandaia

A equipe ROTAM durante patrulhamento no Distrito de São José, nesta quinta-feira (2) visualizou no quintal de uma residência um arbusto com características análogas a planta canabis sativa e no momento que os policiais desembarcaram para averiguar, foi visualizado um indivíduo que estava na garagem desta residência sendo então dada voz de abordagem ao mesmo.

Ao ser questionado sobre a planta, o mesmo confirmou se tratar de uma plantação de maconha. Durante averiguação no local, foram localizados 05 (cinco) pés da referida planta no quintal.

Durante busca na residência, foi localizada mais uma porção de substância análoga a maconha ao lado da cama do suspeito.

Questionado, o indivíduo abordado assumiu ser de sua propriedade o entorpecente.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor e o mesmo, juntamente com a substância apreendia, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para as providências cabíveis.

Foi solicitado apoio da equipe extrajornada de kaloré para transporte das plantas.