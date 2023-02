Polícia Militar intervém em briga de casal em Jandaia

A ocorrência foi registrada às 23h desta terça-feira (21), após vizinhos escutarem duscussão e ameaças vindas de um endereço na região do Jardim Morumbi em Jandaia do Sul e ligarem para PM de forma anônima.

No local, a mulher relatou aos policiais que discutiu com seu amásio, estava com vergonha, e não queria a PM no local. Como a mesma apresentava lesão no olho direito aparentando ter levado um soco e sua casa estava toda revirada com sinais de luta corporal, o casal foi encaminhado para a Polícia Civil de Jandaia do Sul para procedimentos cabíveis.

Ainda segundo a PM, a vítima estava com vergonha de envolver a polícia na situação, porém estava extremamente nervosa, chorando, com o olho roxo e estava com medo de ficar na casa com o homem.