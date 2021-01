Polícia Militar interrompe “festa” em Jandaia

NATUREZA: Infração de medida sanitária

Na noite de sábado (2) a Polícia Militar de Jandaia do Sul recebeu denúncia informando que na Rua Professor Roberto Rezende Chaves estaria ocorrendo uma festa com grande aglomeração de pessoas.

As Equipes RPA Jandaia, Rotam e Apoio deslocaram até o endereço onde contataram o fato, sendo que no local foi possível visualizar aproximadamente 80 pessoas, as quais não usavam máscara de proteção individual, faziam uso de narguilés e ingeriam bebidas alcoólicas.

Os policiais solicitaram o representante do evento, onde foi informado por frequentadores se tratar de uma jovem de Novo Itacolomi ou Cambira, porém não souberam identificar o nome da mesma.

Diante dos fatos, os participantes foram devidamente orientados sobre as medidas sanitárias acerca do Covid-19 e solicitado que os mesmos se retirassem do local e retornassem aos seus lares, sendo acatado por todos.

Na sequência fora feito contato com o proprietário da chácara que foi informado sobre o ocorrido o qual prontificou-se a prover as informações do locatário do local em data futura, haja vista sua documentação encontrar-se em local diferente de sua residência.

Imagens: Polícia Militar