Acusado de tráfico é preso com cocaína durante abordagem da PM em Jandaia do Sul

Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (5), em Jandaia do Sul, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A abordagem aconteceu por volta das 23h15, na Rua João Franco de Souza, no Jardim Vista Alegre.

Segundo a PM, a equipe vinha recebendo denúncias anônimas de que um Volkswagen Gol branco estaria circulando pelo município para realizar a venda e entrega de entorpecentes, no sistema conhecido como “delivery”.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram o veículo parado no cruzamento da Rua Nélido Cavalini com a Rua João Franco de Souza. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor acelerou e passou a trafegar em velocidade incompatível com a segurança do local. Os policiais realizaram acompanhamento e emitiram sinais sonoros e luminosos de abordagem, que foram obedecidos pelo motorista.

Durante a revista pessoal, foram encontrados no bolso da jaqueta do suspeito dois invólucros contendo uma substância análoga à cocaína, já fracionada e embalada.

Na vistoria do automóvel, os policiais também localizaram um celular com uma rota de navegação aberta para um endereço próximo ao local da abordagem. No porta-luvas foram encontradas duas carteiras: uma com cartões de crédito em nome de terceiros e outra com R$ 200 em dinheiro.

Conforme o relato policial, o homem afirmou inicialmente que trabalhava como motorista de aplicativo e que estaria em Jandaia do Sul para buscar um passageiro. No entanto, não apresentou comprovação da suposta viagem. Ele também teria informado que havia vindo de Londrina e que aguardava a entrega das drogas em um posto de combustíveis da cidade.

Ainda segundo a PM, não foram encontradas bagagens ou pertences pessoais no veículo.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com a droga, dinheiro, celular, demais objetos e o veículo, à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, onde foram adotadas as providências cabíveis.