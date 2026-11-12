Carro colide com trem na entrada do bairro João Paulo, em Apucarana

Um acidente envolvendo um automóvel Ford Fiesta e uma composição ferroviária da empresa Rumo Logística foi registrado na noite desta quarta-feira (11), na entrada do Núcleo Habitacional Papa João Paulo I, em Apucarana.

A colisão aconteceu na passagem de nível da Rua Rio Bom, nas proximidades do semáforo da Avenida Governador Roberto da Silveira.

De acordo com as informações, o Ford Fiesta seguia em direção ao bairro após acessar a Rua Rio Bom pelo cruzamento com a avenida, quando, ao atravessar a linha férrea, acabou tendo a parte dianteira atingida parcialmente pela locomotiva.

Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Não houve necessidade de acionamento de equipes do Samu ou do Serviço Integrado de Atendimento a Traumas em Emergência (SIATE), do Corpo de Bombeiros.

Equipes da Polícia Militar, pertencentes ao 10º Batalhão, estiveram no local e registraram a ocorrência.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

Com informações do TNOnline.