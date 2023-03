Polícia Militar de Jandaia do Sul localiza veículo furtado em estacionamento de hospital

Na manhã desta terça-feira (14), por volta das 07h, a Polícia Militar de Jandaia do Sul recebeu informações que um veículo Onix branco, furtado na cidade de Peabiru, poderia estar na cidade.

Após patrulhamento, o veículo foi encontrado trancado e estacionado no pátio do Hospital Regional, localizado na AV Tancredo Neves.

Os policiais entraram em contato com o proprietário do veículo e com as equipes da cidade de Peabiru. Um policial da Polícia Civil se dirigiu até o local para realizar os procedimentos cabíveis e o veículo foi levado para a delegacia.

Pelas câmeras de segurança do hospital, foi possível verificar que dois homens abandonaram o carro e entraram em outro veículo, também branco e modelo sedan, conduzido por um terceiro, que seguiram em direção à saída trevo e rumo à cidade de Apucarana.

A polícia segue investigando o caso.