Polícia Militar de Jandaia apreende veículo carregado com agrotóxicos do Paraguai

A equipe policial estava em deslocamento pela BR 369 para patrulhar o distrito de São José, quando visualizou veículo FIAT/STRADA ADVENTURE CD com a carroceria rebaixada, que ao visualizar a presença da viatura policial o motorista demonstrou nervosismo e acelerou seu veículo forçando a ultrapassagem de outro veículo em faixa continua, levantando suspeita para a equipe policial.

Diante dos fatos foi realizado a abordagem onde o abordado relatou estar transportando agrotóxicos da cidade de Palotina para a cidade de Apucarana, disse ainda que sabia que o produto era de origem ilícita e receberia ao fazer a entrega a quantia de R$ 1.000,00.

No compartimento externo e compartimento interno do veículo foram localizados 20 sacos, que por amostragem no interior de um saco foi constatado 26 unidades de insecticida Timerol Xtra de 1kg, sendo o produto de origem estrangeira (TOTALIZANDO 520KG de VENENOS DA MARCA TIMEROL XTRA).

Diante dos fatos foi dado voz de prisão a pessoa de xxx, que no momento da abordagem quebrou um celular que o carregava.