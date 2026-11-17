A Polícia Militar atendeu duas ocorrências distintas na noite de segunda-feira (16), em Marumbi, envolvendo um desentendimento familiar e uma denúncia de perturbação em um estabelecimento comercial.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 19h46, na Avenida Tiradentes, na região central da cidade. A equipe policial foi acionada após um solicitante relatar que havia visto um casal discutindo em frente a uma residência.

No local, os policiais conversaram com uma mulher de 25 anos, que informou estar em processo de separação do ex-companheiro, de 27 anos. Segundo ela, foi até a residência dele para buscar um dos filhos do casal, mas o homem teria se recusado a entregar a criança, dando início a uma discussão.

A mulher esclareceu que não houve ameaças nem agressões físicas, tratando-se de um desentendimento relacionado à permanência e aos cuidados com o filho. Ela foi orientada sobre os procedimentos legais, especialmente quanto às questões de guarda e convivência familiar, que deverão ser resolvidas pelas vias judiciais.

Segunda ocorrência

Já por volta das 20h37, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de perturbação do trabalho na Rua Santos Dumont, também na região central.

Um comerciante, que possui estabelecimento no endereço, relatou que uma mulher de 44 anos estaria frequentando o local repetidamente, causando transtornos a ele e importunando seus clientes, inclusive com comportamento em tom de ameaça. O solicitante informou ainda que situações semelhantes já haviam ocorrido anteriormente e que outros boletins de ocorrência envolvendo a mesma mulher tinham sido registrados.

Quando a equipe chegou, a mulher já havia deixado o estabelecimento. Os policiais realizaram buscas e patrulhamento nas imediações para tentar localizá-la, mas ela não foi encontrada.

O comerciante recebeu orientações sobre os procedimentos legais cabíveis. As duas situações foram registradas pela Polícia Militar.