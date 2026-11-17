Um acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta deixou um homem ferido na manhã desta segunda-feira (16), em Jandaia do Sul. A ocorrência foi registrada por volta das 11h15, no cruzamento da Rua Doutor Chiquinho com a Rua Pará, na região do Jardim Villar I.

De acordo com informações da Polícia Militar, um GM Astra trafegava pela Rua Doutor Chiquinho quando, ao chegar ao cruzamento com a Rua Pará, envolveu-se em uma colisão transversal com uma motocicleta Honda CG 160.

Com o impacto, a motocicleta atingiu a lateral traseira esquerda do automóvel, provocando danos materiais em ambos os veículos.

O motociclista sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico. Ele foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima.

A Polícia Militar esteve no local e realizou os procedimentos necessários. Após consulta, não foram constatadas irregularidades administrativas nos veículos, que foram liberados aos responsáveis.