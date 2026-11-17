De acordo com o boletim de ocorrência, o episódio aconteceu na sexta-feira (13 de novembro), mas foi comunicado à Polícia Militar na manhã de segunda-feira (16), por volta das 8h27.
Segundo o relato da funcionária, ela foi até uma residência localizada em uma edificação anexa ao Centro de Convivência do Idoso para conversar com um morador sobre reclamações de perturbação causadas por barulhos provenientes do imóvel.
Durante a conversa, o homem teria passado a utilizar palavras de baixo calão contra a servidora pública, com expressões que, segundo ela, tinham o objetivo de desrespeitá-la e menosprezar seu trabalho junto ao serviço público municipal.
Após receber a denúncia, a equipe da Polícia Militar foi até o endereço acompanhada da funcionária e fez contato com o homem, que recebeu orientações sobre os fatos relatados e as possíveis consequências legais da conduta.
A funcionária também foi orientada sobre os procedimentos legais cabíveis. Um boletim de ocorrência foi confeccionado para registrar o caso.