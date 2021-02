Polícia Militar apreende motocicleta em Jandaia do Sul

A Polícia Militar em patrulhamento pela cidade de Jandaia do Sul na manhã desta terça-feira (16), avistou uma motocicleta que era conduzida por um homem, conhecido no meio policial pelo crime de tráfico de Drogas.

Segundo a PM não foi possível abordar o homem de imediato devido ao fluxo de veículos, a equipe então efetuou o retorno, quando visualizou o homem estacionando sobre a calçada na Rua Francisco Brioni no Jardim Moreti, e entrando na residência que pertence a um outro homem, que está preso por comandar o tráfico de drogas na região.

A polícia em contato com a moradora da residência, a mesma informou que o homem realmente estaria com a motocicleta e havia estacionado no local. Em vistoria à motocicleta após busca em sistema Sesp Intranet percebeu que a moto constava como baixada e o motor da motocicleta havia sido trocado, estando nela o motor que pertence a outra motocicleta baixada. Em vista dos fatos a motocicleta foi recolhida ao pátio para procedimentos cabíveis.