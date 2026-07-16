Jandaia: Polícia Civil prende homem por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e comunica descumprimento de prisão domiciliar à Justiça

Faleceu Vitor Gonçalves
Faleceu aos 79 anos, Vitor Gonçalves. Ele trabalhou por mais de 20 anos na agência do Banco do Brasil de Jandaia do Sul. A cerimônia...
Jandaia: Polícia Civil prende homem por porte ilegal de arma de fogo de uso...
Na tarde de ontem (15), a Polícia Civil do Paraná, por intermédio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, realizou uma ação que...
Morador de Jandaia do Sul morre cinco dias após acidente
Morreu na madrugada desta quinta-feira (16) Valter da Silva, de 49 anos, que estava internado desde o último sábado (11) após sofrer um grave...
André Amaral traz mais detalhes do caso violento de Kaloré. Autor foi preso
A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por intermédio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, prendeu, na noite de ontem, um homem investigado...
Motociclista fica ferido após colisão com caminhão em Jandaia do Sul
Um motociclista de 23 anos ficou ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na tarde desta quarta-feira (15), em Jandaia do...
Polícia Civil de Jandaia do Sul prende investigado por tentativa de feminicídio
A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por intermédio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, prendeu, na noite de ontem, um homem investigado...
Homem morre após ser atropelado por caminhão em avenida de Marialva
Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão no início da noite desta terça-feira (14), em Marialva, na região de Maringá. O acidente...