Jandaia: Polícia Civil prende homem por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e comunica descumprimento de prisão domiciliar à Justiça

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Na tarde de ontem (15), a Polícia Civil do Paraná, por intermédio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, realizou uma ação que resultou na prisão em flagrante de um homem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, durante diligência desencadeada a partir de informações repassadas pelo setor de inteligência.
A equipe policial localizou e abordou o veículo monitorado na região central do município de Jandaia do Sul/PR, oportunidade em que o condutor informou estar transportando uma arma de fogo. Durante a fiscalização, foi apreendida uma pistola calibre 9 mm, municiada com 12 cartuchos intactos, acondicionada no interior do automóvel em desacordo com as normas legais que disciplinam o domínio e o transporte de armamento.
Diante do estado de flagrância, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Durante a mesma ocorrência, ainda, os policiais também constataram que uma pessoa privada de liberdade, submetida à prisão domiciliar com monitoração eletrônica por determinação judicial, encontrava-se no interior do veículo, em flagrante descumprimento das condições impostas pelo Poder Judiciário quando da concessão do benefício.
A Polícia Civil do Paraná reafirma seu compromisso com o cumprimento das decisões judiciais, com a fiscalização das medidas cautelares e com a repressão qualificada aos crimes relacionados ao porte ilegal de armas de fogo, atuando sempre dentro dos estritos limites da legalidade e em defesa da segurança da sociedade.
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