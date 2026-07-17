Ofertas válidas até domingo

Incêndio atinge residência desocupada no Jardim Esmeralda, em Jandaia do Sul
Um incêndio mobilizou a equipe da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul na manhã desta sexta-feira (17). A ocorrência foi registrada por volta das...
Polícia Civil prende mulher que descumpria prisão domiciliar com monitoração eletrônica
Na tarde de ontem, a Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, prendeu uma mulher que descumpria...
Acidente entre carro e ônibus é registrado no centro de Mandaguari
Um acidente de trânsito mobilizou equipes do SIATE e do SAMU na noite desta quinta-feira (16), em Mandaguari. A colisão ocorreu por volta das...
Gato é morto com tiro de espingarda
A morte de um gato por disparos de arma de fogo terminou com a apreensão de uma espingarda e munições pela Polícia Militar em...
Ocorrências policiais movimentam Apucarana com casos de violência doméstica, tráfico, furto e danos ao...
A quinta-feira (16) e a madrugada desta sexta-feira (17) foram marcadas por diversas ocorrências atendidas pelas equipes da Polícia Militar em Apucarana. Os registros...
Faleceu Vitor Gonçalves
Faleceu aos 79 anos, Vitor Gonçalves. Ele trabalhou por mais de 20 anos na agência do Banco do Brasil de Jandaia do Sul. A cerimônia...
Jandaia: Polícia Civil prende homem por porte ilegal de arma de fogo de uso...
Na tarde de ontem (15), a Polícia Civil do Paraná, por intermédio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, realizou uma ação que...