Ocorrências policiais movimentam Apucarana com casos de violência doméstica, tráfico, furto e danos ao patrimônio

A quinta-feira (16) e a madrugada desta sexta-feira (17) foram marcadas por diversas ocorrências atendidas pelas equipes da Polícia Militar em Apucarana. Os registros envolveram casos de violência doméstica, furto qualificado, tráfico de drogas, ameaças, infrações de trânsito e danos ao patrimônio.
A primeira ocorrência foi registrada às 6h22, no Núcleo Fariz Gebrim. Uma mulher relatou que o ex-companheiro foi até sua residência, pulou o muro e passou a ameaçá-la de morte. Em seguida, o homem deixou o local, mas antes danificou o retrovisor de um veículo Corsa que estava estacionado em frente à casa. Apesar das ameaças, não houve invasão da residência nem agressão física. A vítima recebeu orientações da equipe policial.
Pouco depois, às 8h35, policiais atenderam um furto qualificado em um barracão localizado às margens da BR-369, na Vila Reis. Segundo a vítima, criminosos arrombaram o portão de acesso utilizando um vergalhão e furtaram duas lixadeiras, um martelete, uma furadeira, duas extensões e uma maleta contendo diversas ferramentas. O caso foi registrado e a vítima orientada sobre os procedimentos cabíveis.
Já no fim da tarde, às 17h07, uma equipe da ROTAM prendeu um homem de 37 anos suspeito de tráfico de drogas no Núcleo Habitacional Marcos Freire. Durante patrulhamento em um imóvel abandonado conhecido por ser ponto de comercialização de entorpecentes, os policiais abordaram o suspeito, que tentou retornar rapidamente ao imóvel ao perceber a presença da viatura. No interior da residência foram encontradas embalagens com resíduos de drogas, um prato e uma lâmina utilizados para o preparo dos entorpecentes. Com o apoio do cão farejador Bjorn, do Canil do 10º BPM, foram localizados 208 gramas de maconha. O suspeito, que já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime no mesmo local, foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial juntamente com a droga, um aparelho celular e R$ 20.
Às 18h36, outra equipe foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça no Núcleo Habitacional João Paulo I. Conforme relato da vítima, uma mulher de 51 anos, ela discutiu com o irmão, de 61 anos, que teria se armado com uma faca e feito ameaças contra ela. A vítima informou ainda que episódios semelhantes já ocorreram anteriormente e teme que a situação possa se agravar. Antes da chegada da polícia, o homem deixou a residência acompanhado por uma das filhas. A mulher recebeu orientações sobre seus direitos, enquanto os policiais realizaram buscas pela região, mas o suspeito não foi localizado.
No período da noite, às 20h07, uma equipe da ROCAM abordou uma motocicleta com a placa dobrada e sem retrovisores no Jardim das Flores I. O condutor, um adolescente de 17 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação. Embora o veículo não apresentasse pendências administrativas, foram constatadas diversas irregularidades de trânsito. Como nenhum condutor habilitado compareceu ao local, a motocicleta foi recolhida ao pátio do 10º Batalhão da Polícia Militar e as notificações foram lavradas.
Já na madrugada desta sexta-feira (17), por volta da 1h27, policiais atenderam uma ocorrência de dano em uma empresa localizada na Avenida Brasil, no Parque Industrial Norte. O vigilante e o caseiro informaram que uma das portas de acesso ao imóvel havia sido arrombada por pessoas desconhecidas. No momento da vistoria, não foi possível confirmar se algum objeto havia sido furtado. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e orientou os responsáveis sobre as providências a serem adotadas.
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