Uma adolescente de 17 anos relatou ter sido agredida pelo convivente, de 23 anos, em uma ocorrência de violência doméstica registrada na tarde de domingo (22), em Bom Sucesso.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 15h29 para comparecer ao Hospital Municipal, onde a adolescente havia dado entrada com lesões corporais. Ela estava acompanhada da mãe, de 42 anos.

Segundo o relato da vítima aos policiais, após um desentendimento verbal com o convivente, o homem teria a empurrado e, em seguida, segurado pelo pescoço, provocando uma escoriação na região cervical.

Após colher as informações, a equipe policial realizou diligências até o endereço residencial do suspeito, na tentativa de localizá-lo, porém ele não foi encontrado.

A adolescente e a responsável legal receberam orientações sobre os procedimentos legais, seus direitos e a possibilidade de solicitar medidas protetivas de urgência.

O caso foi registrado e deverá seguir para os encaminhamentos das autoridades competentes.