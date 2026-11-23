De acordo com o boletim da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 15h29 para comparecer ao Hospital Municipal, onde a adolescente havia dado entrada com lesões corporais. Ela estava acompanhada da mãe, de 42 anos.
Segundo o relato da vítima aos policiais, após um desentendimento verbal com o convivente, o homem teria a empurrado e, em seguida, segurado pelo pescoço, provocando uma escoriação na região cervical.
Após colher as informações, a equipe policial realizou diligências até o endereço residencial do suspeito, na tentativa de localizá-lo, porém ele não foi encontrado.
A adolescente e a responsável legal receberam orientações sobre os procedimentos legais, seus direitos e a possibilidade de solicitar medidas protetivas de urgência.
O caso foi registrado e deverá seguir para os encaminhamentos das autoridades competentes.