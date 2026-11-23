Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito em Marialva. O acidente teria ocorrido na tarde de sábado (21). Depois que ele atropelou um cachorro, perdeu o controle da motocicleta, atingindo violentamente um poste.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou receber atendimento médico de emergência e foi intubada.

O acidente chamou a atenção pela violência do impacto. A ocorrência mobilizou equipes de socorro, que realizaram os procedimentos necessários para estabilizar a vítima antes do encaminhamento hospitalar.

a vítima foi transportada de helicóptero para o Hospital Santa Rita, em Maringá, onde passou por cirurgia.

As informações são do GMC Online