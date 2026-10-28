Polícia Civil deflaga Operação Nêmesis e prende dois investigados por homicídio na região de Jandaia do Sul

A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, deflagrou, nesta quarta-feira (28), a Operação Nêmesis, que resultou na prisão de dois dos principais investigados pelo homicídio ocorrido em 19 de julho de 2026, na PR-369, entre os municípios de São Pedro do Ivaí e Bom Sucesso. Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão.

As investigações apontaram que o crime teria sido motivado por vingança decorrente de antigas rivalidades, relacionadas a um homicídio anterior envolvendo familiares dos investigados. Segundo a apuração, a vítima trafegava de motocicleta, acompanhada de um amigo, quando foi surpreendida por ocupantes de um automóvel, de onde partiram os disparos que provocaram sua morte.

A análise de imagens de câmeras de monitoramento permitiu à Polícia Civil reconstituir o trajeto do veículo utilizado na ação criminosa e identificar os principais suspeitos, revelando indícios de atuação conjunta e previamente articulada.

Durante as buscas na residência do principal investigado, apontado como autor dos disparos que vitimaram o motociclista, os policiais localizaram e apreenderam uma pistola calibre .40, com numeração de série suprimida.

A arma será submetida a exames periciais para verificar sua eventual utilização no homicídio.

As investigações prosseguem para o completo esclarecimento dos fatos e da participação de todos os envolvidos.